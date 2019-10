Gissi: "Alpini - Vigili" per una maggiore sicurezza dei bambini davanti alla scuola

Un alpino per amico . È partito ieri a Gissi il servizio dell'Alpino - Vigile.

Grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune e il locale Gruppo Alpini, i volontari dell'associazione, durante tutto l'anno scolastico, presteranno gratuitamente assistenza all'ingresso e all'uscita dei bambini della scuola elementare di via Aldo Moro evitando potenziali pericoli derivanti dall'attraversamento della strada e simili.

"Si tratta – dice a zonalocale.it il sindaco Agostino Chieffo – di un servizio importante per la cittadinanza e per la sicurezza dei bambini all'ingresso e all'uscita dalla scuola. Ringraziamo i volontari del gruppo Alpini per questa preziosa e proficua collaborazione".