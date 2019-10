Carabiniere investito, il 22enne ottiene gli arresti domiciliari

Ha ottenuto i domiciliari D.L.P., il 22enne arrestato il 3 novembre a Vasto perché accusato di aver investito un carabiniere [LEGGI].

Oggi si è tenuta l'udienza di convalida.

"Il mio assistito - racconta l'avvocato Antonino Cerella - si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gesto che ha commesso ha creato allarme sociale, ma non può definirsi reato grave. Inoltre, pur essendo già noto alle forze dell'ordine, non è un pregiudicato. Anche il pm, Michele Pecoraro, ha dato parere favorevole all'attenuazione della misura cautelare".

Il giudice per le indagini preliminari, Italo Radoccia, ha accolto la richiesta della difesa, concedendo al 22enne gli arresti domiciliari.