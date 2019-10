Lega: "Comune pulisca l’ex stazione e ne faccia un distaccamento della polizia locale"

Ripulire la vecchia stazione ferroviaria di Vasto Marina e farne sede di un distaccamento della polizia locale. Lo chiede la Lega all'amministrazione comunale di centrosinistra.

"Nei giorni scorsi - racconta il coordinatore locale del Carroccio, Michele Lacanale - a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, ho effettuato un sopralluogo presso la vecchia stazione di Vasto Marina e lo spettacolo che mi si è presentato davanti agli occhi è stato davvero penoso: erbacce e sporcizia per tutto il parcheggio ancora privo di illuminazione; lo stabile della vecchia stazione fatiscente è in stato di completo abbandono, preda di tossicodipendenti, barboni e ratti. Anche la fontana del parcheggio della stazione è diventata una pattumiera piena di bottiglie di vetro, escrementi e siringhe.

Uno spettacolo indegno, offerto a cittadini e a turisti, che denota - sostiene Lacanale - l'incapacità dell'amministrazione comunale di presentare una città pulita e curata ai tanti vacanzieri che scelgono la nostra città. Nei prossimi giorni chiederò ai nostri consiglieri comunali", Francesco Prospero e Alessandra Cappa, "di portare all'attenzione del Consiglio comunale lo stato di degrado della vecchia stazione per chiedere, quantomeno, una bonifica immediata dello stabile, del parcheggio e della fontana in attesa che l'amministrazione comunale, come promesso in campagna elettorale, si degni di riqualificare una volta per tutte l'area disponendo anche un distaccamento della polizia municipale nello stabile della vecchia stazione al fine di garantire un presidio di legalità in un quartiere sempre più abbandonato che invece deve tornare ad essere il volano della nostra offerta turistica".