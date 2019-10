Forza Italia, Zocaro: "Disponibile a candidarmi, ma su 5 punti programmatici"

Massimiliano Zocaro non si nasconde. Per coordinatore vastese di Forza Italia, la candidatura al Consiglio regionale è una possibilità concreta. In Abruzzo si voterà a febbraio 2019.

"Ho dato al partito la mia disponibilità e mi sono dato una, massimo due settimane per decidere", spiega a Zonalocale.

Non ha sciolto la riserva, perché "ho avviato un tour conoscitivo presso gli amministratori dei Comuni della provincia che verrà esteso e coinvolgerà via via i rappresentanti di altri settori, al fine di definire una piattaforma di lavoro programmatico che verrà presentata al tavolo del coordinamento regionale del partito a mezzo del nostro delegato e rappresentante Guido Giangiacomo".

"Le mie proposte programmatiche - precisa Zocaro - riguarderanno cinque questioni cruciali per il nostro territorio: sanità, lavoro, attività produttive (turismo, agricoltura e industria), viabilità e sicurezza, che verranno sottoposti agli amministratori del territorio nel tour che farò in queste due settimane. Sono le istanze del Vastese che approderanno sul tavolo di coordinamento regionale e che sottoporremo al futuro candidato alla presidenza della Regione, che verrà deciso e ufficializzato nel giro di un paio di settimane. Non a caso è lo stesso periodo che ho deciso di prendermi per sciogliere la riserva. Se sarò io il candidato, il mio slogan sarà: Riprendiamoci il territorio #votandolo. L'Abruzzo del sud merita di tornare protagonista".