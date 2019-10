Case pericolanti e grata rotta, chiuse via De Benedictis e via Trave

Due strade chiuse a Vasto: via Trave e via De Benedictis. La seconda chiusura è stata disposta stamani dalla polizia locale dopo il sopralluogo eseguito da vigili del fuoco e tecnici comunali.

Sono stati i residenti della zona, per la seconda volta, a chiedere l'intervento degli enti competenti a valutare la staticità di due case, attualmente non abitate. Sulle pareti esterne sono state riscontrate delle crepe. Serviranno lavori di messa in sicurezza. La polizia locale ha presidiato la strada fino all'apposizione delle transenne.

VIA TRAVE - La strada che collega la provinciale 181 Istonia con la statale 16 è interdetta alla circolazione già da alcuni giorni. "Si è lesionata una grata a monte, non lontano dall'incrocio con la provinciale", spiega Luigi Marcello, assessore alla Polizia locale. "In quelle condizioni, la grata è pericolosa e, di conseguenza, la strada è stata chiusa fino ai lavori di ripristino, che verranno eseguiti dal settore Servizi".