Casalbordino, 100mila euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria "E. Mattei"

Dopo il contributo ricevuto per il miglioramento sismico della struttura, la scuola primaria "E. Mattei" è stata oggetto di un ulteriore contributo per l’efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico, proveniente dai fondi Por.Fesr 2014-2020 Asse IV per la “promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria di strutture pubbliche; interventi di ristrutturazione di singoli edifici o di complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”.

L’importo del finanziamento ricevuto ammonta a 100mila euro finalizzati a: riqualificazione impiantistica ed energetica della centrale termica; efficientamento del sistema di regolazione di tutto l’impianto termico; sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade LED; altri interventi locali finalizzati al risparmio energetico.

L’impegno preso dall’amministrazione di riaprire al struttura entro qualche mese si sposa con tale grande risultato, consentendo di completare gli interventi dal punto di vista impiantistico e rendere al struttura completamente fruibile senza alcun costo aggiuntivo da parte della comunità, ma esclusivamente sulla base di contributi derivanti da fonti esterne e frutto dell’attenzione e dal dialogo assiduo con le strutture di supporto regionali.