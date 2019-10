Successo per il Casalbordino, pari per la Bacigalupo Vasto Marina, San Salvo sconfitto a Lanciano

L'undicesima giornata del girone B di Promozione conferma il dominio del Lanciano sul campionato. Alle spalle dei frentani, che oggi hanno superato l'US San Salvo, ci sono Bacigalupo Vasto Marina, Casalbordino e i biancazzurri sansalvesi.

Sant’Anna - Casalbordino 1-3

Prezioso successo esterno per i giallorossi del patron Santoro che accorciano le distanze sulla Bacigalupo Vasto Marina portandosi a -1. Sul campo del Sant'Anna il Casalbordino si impone 3-1 grazie alla doppietta di Koffi e il gol di Erragh. Domenica prossima turno interno con il Bucchianico per provare ad allungare la striscia positiva.

Raiano - Bacigalupo Vasto Marina 1-1

Torna con un punto dalla trasferta di Raiano la Bacigalupo Vasto Marina che così vede salire a 6 i punti di distacco dalla capolista. La partita si decide nel secondo tempo, al gol di Amedoro per il padroni di casa, al 26', risponde bomber Michele Cesario, al 37'. Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno il River Chieti.

Lanciano - San Salvo 2-0

Pronostico rispettato nella sfida del Biondi con il Lanciano che batte 2-0 i biancazzurri. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 5' grazie alla rete di Sardella che ribatte in gol una respinta di Cialdini. Il San Salvo non si arrende e mette in campo tanta tenacia senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. E così, al 76', c'è il gol del raddoppio segnato da La Selva direttamente su calcio di punizione. Battuta d'arresto per i biancazzurri che, domenica prossima, ospiteranno lo Scafa Cast.

La classifica: 30 Lanciano; 24 Bacigalupo Vasto Marina; 23 Casalbordino; 19 San Salvo; 17 Ortona; 15 Scafa Cast, River Chieti, Val di Sangro; 14 Fater Angelini, Raiano; 13 Ovidiana Sulmona; 12 Villa, Bucchianico; 10 Sant’Anna, Casolana; 9 Passo Cordone, Fossacesia; 8 Piazzano.