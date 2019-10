Per la Vasto Basket quinta vittoria e primo posto solitario in serie C silver

Quinta vittoria consecutiva per la Ge.Vi. Vasto Basket e primo posto solitario nel campionato di serie C silver. I biancorossi di coach Gesmundo si sono imposti, nella sfida di ieri sera, anche sul parquet dell'Olimpia Mosciano confermandosi mattatori del campionato. Ora i vastesi comandano con 10 punti, seguiti dal terzetto formato da Termoli, Torre Spes e Teramo a Spicchi, a quota 8.

Quella di ieri è stata una sfida combattuta ma con Dipierro e compagni sempre avanti, sin dal primo parziale, chiuso sul 24-20. Nella seconda frazione i vastesi hanno chiuso con un vantaggio di 7 punti e, pur senza dilagare come avvenuto in altre occasioni, sono riusciti a mettere in campo una prova di sostanza e carattere che ha permesso loro di tornare a casa con il bottino pieno. Alla sirena finale il punteggio era di 79-71 a favore della Vasto Basket che festeggia così il suo quinto successo.

Domenica prossima si torna a giocare tra le mura amiche del palazzetto di via dei Conti Ricci dove arriverà la Virtus Porto San Giorgio ancora a secco di successi in questa stagione. Per gli uomini di coach Gesmundo l'occasione per provare ad allungare ancora la striscia di vittorie.

Olimpia Mosciano - Vasto Basket 71-79 (20-24 37-44, 56-64, 71-79)

Olimpia Mosciano: Ippolito 10, Assogna 9, Di Gianodomenico 13, Mazzocchitti , Di Febo 1, Neri 9, Medori , Giansante , Caprioni , De Laurentiis 15, Scafidi 14. Coach: Verrigni

Vasto Basket: Fontaine 32, Flocco NE, D'Annunzio NE, Dipierro 6, Marino 5, Di Tizio 6, Di Rosso N. NE, Ucci 12, Oluic 14, Ciampaglia 4, Di Rosso L. NE, Peluso NE. Coach: Gesmundo