In Winter Cup successo per la Promo Tennis Vasto contro il Tennis Tribe Chieti

Successo per la Promo Tennis Vasto nella terza giornata della Winter Cup. La squadra del presidente Pino D'Alessandro oggi ha battuto 2-1 il Tennis Tribe Chieti nelle sfide giocate sui campi di casa del centro sportivo nel quartiere San Paolo.

Ad aprire la giornata è stata la vittoria di Angelo Ciancaglini per 2-0 (6-2/6-0) su Stefano Aloisio. Andrea D'Alessandro ha poi perso 2-0 (6-4/6-3) con Gianluca Iannone. Il punto decisivo è stato messo a segno dal doppio che ha visto scendere in campo Nicola Troiano e Alessandro Falcucci contro Congeduti e Zenobi. Per i due tennisti vastesi il successo è stato netto, 2-0 (6-2/6-0), permettendo così alla squadra della Promo Tennis di vincere la sfida con i teatini.

Dopo la vittoria all'esordio contro Atessa (LEGGI) e la sconfitta in casa del Fontanavecchia, la squadra della Promo Tennis supera il girone di Winter Cup e ora si prepara al prossimo turno della competizione.