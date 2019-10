Gissi capolista solitaria, segue la Pro Vasto. Torna a sorridere il Vasto United

Gissi e Pro Vasto guidano, dietro seguono a breve distanza Aquilotti e Torrebruna. È questo lo scenario dopo la sesta giornata in Terza categoria.

Le prime due in classifica si sono assicurate i tre punti già negli anticipi di ieri. Il Gissi ha ospitato il Carpineto Guilmi e ha vinto 2 a 0 con le reti di Suriano e Sultan.

La Pro Vasto si è invece imposta per 3 a 0 nel derby con l'Atletico che perde terreno. La formazione di mister Liberatore ha colpito col solito Pianese (doppietta) e Natarelli. I biancorossi sono indietro di un punto ma hanno la partita con il Montazzoli da recuperare.

Per la squadra dell'Alto Vastese arriva la seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni. Dopo il recupero con la New Robur, si è rivelata fatale la trasferta di San Salvo. Gli Aquilotti si sono imposti con una rete di Giuseppe Tracchia di testa imbeccato alla perfezione da Luca Piccoli.

A quota 13 c'è anche lo straripante Torrebruna che dopo il brutto episodio di Scerni ha collezionato due vittorie consecutive. Tra le mura amiche i granata vincono 6 a 0 contro il Montalfano. Al risultato tennistico contribuiscono Dario Lella (doppietta), Davide Pasciullo, Alessio Pelliccia, Matteo Ritrivi e Sandro Colella.

Seconda vittoria consecutiva anche per la New Robur di Castiglione Messer Marino che torna con tre punti da Torino di Sangro: Lupi Marini sconfitti per 2 a 0 con le reti di La Fratta e Iacovone.

Il Vasto United torna a sorridere dopo le ultime uscite senza punti grazie alla vittoria in casa contro il Furci. Finisce 2 a 1 con le reti vastesi di Mirko Piccinini e Yuri Romilio; per il Furci (che ha finito in 9 per le espulsioni di Bork e Lapenna) ha segnato Stefano Cianciosi.

Nel posticipo delle 18 vince il Real Cupello di misura sul Real San Giacomo. Kevin Antenucci segna la rete decisiva: 1 a 0. Il gol è arrivato nei minuti di recupero dopo diverse occasioni fallite dai padroni di casa nel corso della partita.

In classifica marcatori Pianese (Pro Vasto) va in doppia cifra: 10. Seguono Suriano (Gissi) con 6 e la coppia Tracchia (Aquilotti) e Piccinini (Vasto United) a 5.

LA 6ª GIORNATA

Aquilotti - Montazzoli 1-0

Lupi Marini - New Robur 0-2

Pro Vasto - Atletico Vasto 3-0 (ieri)

Real Cupello - Real San Giacomo 1-0 (ore 18)

Torrebruna - Montalfano 6-0

Gissi - Carpineto Guilmi 2-0 (ieri)

Vasto United - Furci 2-1

Riposa Audax Palmoli

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Gissi 16

Pro Vasto 15*

Aquilotti 13

Torrebruna 13

Atletico Vasto 9

Audax Palmoli 9

New Robur 7

Vasto United 7

Montazzoli 6*

Furci 6

Real Cupello 6

Real San Giacomo 3

Montalfano 3

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Vasto - Aquilotti

Carpineto Guilmi - Torrebruna

Furci - Audax Palmoli

Montalfano - Real Cupello

Montazzoli - Lupi Marini

New Robur - Gissi

Real San Giacomo - Vasto United

Riposa Pro Vasto

LA CLASSIFICA MARCATORI