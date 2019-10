Fresa e Roccaspinalveti non si fanno male, lo Scerni torna alla vittoria

FRESA - ROCCASPINALVETI - Un tempo per ciascuno e un gol a testa, così si può sintetizzare lo scontro diretto odierno tra Fresa e Roccaspinalveti. I padroni di casa, attualmente senza allenatore dopo le dimissioni di Di Santo, passano in vantaggio al 12'pt quando l'ex Vasiu dalla sinistra mette in mezzo un pallone che carambola sulla gamba del roccolano Fanaro e s'insacca per uno dei più classici autogol.

La gioia dei locali dura davvero poco. Al 18'pt, Della Penna ristabilisce la parità con un calcio di punizione sul quale Mainardi non può nulla. Da quel momento i biancoverdi prendono il sopravvento, il giovanissimo Anas fa impazzire Troksi sulla fascia destra che rimedia un giallo. Al 27'pt gli ospiti sfiorano il vantaggio con un gran tiro da dentro l'area, sugli sviluppi di un angolo, di mister Travaglini: il pallone centra la traversa.

La seconda frazione di gioco vede spegnersi la spinta offensiva di Anas e il Fresa guidare la manovra. Con l'entrata dell'esperto Pezzotta i biancorossi si fanno più pericolosi e sfiorano il vantaggio con un bel tiro da fuori deviato in angolo da un grande intervento di Melfi. L'ultima emozione è però di marca biancoverde: si rivede Anas che devia un passaggio filtrante a pochi passi dalla porta ma trova Mainardi che compie un autentico miracolo deviando in angolo.

In settimana potrebbero arrivare novità sul fronte allenatori per quanto riguarda il Fresa che domenica prossima farà visita al fanalino di coda, l'Atletico Francavilla.

LE ALTRE - Lo Scerni torna alla vittoria con una vittoria per 2 a 0 sul Trigno Celenza che fatica a trovare continuità di risultati ancora fermo a 4 punti. I padroni di casa si impongono con un gol per tempo: Lupo al 20'pt e Di Candilo al 10'st.

Cade infine il Real Casale in casa di una lanciatissima Tollese che grazie alla vittoria per 2 a 0 aggancia l'Athletic Lanciano in vetta.

L'8ª GIORNATA

Casalincontrada - Athletic Lanciano 2-3

Fresa - Roccaspinalveti 1-1

Paglieta - Rapino 2-1

Palombaro - Atletico Francavilla 3-0

Real Casale - Tollese 0-2

S. Vito - Atessa Mario Tano 2-1

Scerni - Trigno Celenza 2-0

Virtus Ortona - Palena 2-2

Riposa Pretoro

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 16

Tollese 16

Pretoro 14

Virtus Ortona 14

Roccaspinalveti 13

Paglieta 13

Fresa 12

Palombaro 11

S. Vito 11

Scerni 11

Palena 11

Atessa Mario Tano 8

Rapino 8

Real Casale 5

Casalincontrada 4

Trigno Celenza 4

Atletico Francavilla 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Virtus Ortona

Athletic Lanciano - Paglieta

Atletico Francavilla - Fresa

Palena - Palombaro

Pretoro - Casalincontrada

Rapino - S. Vito

Roccaspinalveti - Tollese

Scerni - Real Casale