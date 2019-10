Dinamo Roccaspinalveti unica che sa vincere; pari Carunchio. Zero punti per le altre

La Dinamo Roccaspinalveti continua la manovra d'avvicinamento alla vetta della classifica del girone E. Oggi i biancoverdi hanno sconfitto per 4 a 2 il Casalanguida al quale non sono bastate le reti di Valerio Di Croce e Domenico D'Addario. La Dinamo, andata in svantaggio, ha infatti colpito con Fabiano (doppietta), Luciano e bomber Di Matteo. I roccolani si preparano così al meglio alla sfida d'alta quota di domenica prossima contro il Di Santo Dionisio.

Non va oltre il pari il Carunchio nello scontro diretto contro la Virtus Castel Frentano. Finisce 2 a 2 con la doppietta per i locali di Samba.

Turno da dimenticare per la Sansalvese che torna da Rocca San Giovanni con ben 5 reti al passivo, il gol della bandiera l'ha messo a segno Menabuoni: 5 a 1 il finale. I sansalvesi si allontanano così dai piani alti e la prossima giornata contro il Perano non si preannuncia semplice.

Perde anche il San Buono i Draghi San Luca che finora avevano un solo punto nel forziere. Finisce 2 a 1 per i padroni di casa con i giallorossi del Vastese che timbrano il tabellino con Pomponio.

Va male anche alla Virtus Tufillo che perde 4 a 1 in casa contro lo Sporting Altino; la buona notizia è la continuità realizzativa di D'Ugo che firma l'unica rete biancazzurra.

Infine, è ormai in caduta libera l'Odorisiana ancora a 0 punti. Oggi è arrivata la settima sconfitta contro il Di Santo Dionisio: 2 a 0 in casa.

LA 7ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Tornareccio 1-0

Carunchio - Virtus Castel Frentano 2-2

Dinamo Roccaspinalveti - Casalanguida 4-2

Draghi San Luca - San Buono 2-1

Fossacesia '90 - Perano 1-0

Odorisiana - Di Santo Dionisio 0-2

Virtus Tufillo - Sporting Altino 1-4

Virtus Rocca San Giovanni - Sansalvese 5-1

LA CLASSIFICA

Fossacesia '90 18

Dinamo Roccaspinalveti 17

Perano 17

Di Santo Dionisio 15

Virtus Castel Frentano 15

Carunchio 13

Sporting Altino 13

Tornareccio 12

Virtus Rocca San Giovanni 12

Sansalvese 11

Atletico Roccascalegna 11

San Buono 9

Casalanguida 8

Virtus Tufillo 4

Draghi San Luca 3

Odorisiana 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalanguida - Virtus Tufillo

Di Santo Dionisio - Dinamo Roccaspinalveti

Odorisiana - Virtus Rocca San Giovanni

Perano - Sansalvese

San Buono - Carunchio

Sporting Altino - Draghi San Luca

Tornareccio - Fossacesia 90

Virtus Castel Frentano - Atletico Roccascalegna