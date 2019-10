Per il Futsal Vasto la vittoria in casa è un tabù: biancorossi sconfitti 5-1 dalla capolista

Terza sconfitta casalinga per il Futsal Vasto che, in questo avvio di stagione di serie C1, ha raccolto successi solo lontano dalle mura amiche. La sfida di oggi pomeriggio non era certamente delle più semplici visto che, per la 7ª giornata, al PalaSalesiani arrivava la capolista Free Time L'Aquila. Gli ospiti sono riusciti ad andare in vantaggio dopo appena 3 minuti ma poi ci ha pensato Di Giacomo a riportare la situazione in parità.

Nella ripresa, però, gli aquilani hanno trovato subito trovato due reti per portarsi sul 3-1 dopo sei minuti di gioco. Il doppio svantaggio si è fatto sentire in casa biancorossa, la squadra di mister Rossi ha provato a reagire ma è stata costretta a subire altre due reti per l'1-5 finale. I biancorossi restano comunque a metà classifica, con i nove punti conquistati nelle tre sfide esterne e, sabato prossimo, cercheranno di tornare al successo in casa del Sambuceto. Per andare a a caccia dei primi punti casalinghi della stagione l'appuntamento è al 17 novembre, quando arriverà a Vasto l'Antonio Padovani.

Campionato serie C1 - 7ª Giornata

Futsal Vasto - Free Time L'Aquila 1-5

Hatria - Sambuceto 2-2

Area AQ - Atl.Silvi 1-2

ES Chieti -Montesilvano 8-2

Lisciani Teramo - A.Padovani 2-2

Magnificat - Orione 1-5

Riposa: S.C. Celano

La classifica: 19 Free Time L’Aquila; 14 Atl. Sambuceto; 13 Atl. Silvi; 12 Orione Avezzano; 11 Sport Center; 9 Hatria, Futsal Vasto; 7 Antonio Padovani; 6 Area AQ, Montesilvano, Lisciani Teramo; 5 Es Chieti; 3 Magnificat.