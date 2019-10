Nel gran premio di Malesia Andrea Iannone scatterà dalla terza posizione in griglia

Quarto posto, che poi è diventato terzo, per Andrea Iannone nelle qualifiche del Gran Premio di Malesia. Il pilota vastese della Suzuki, sul tracciato di Sepang dove si è abbattuta una copiosa pioggia, nella Q2 ha fatto segnare il quarto tempo in pista 2'13.097. Ma, nel suo giro lanciato, è stato disturbato da Marquez alla curva numero 9. Per lo spagnolo, che aveva conquistato la pole position (2'12.161) penalizzazione per guida scorretta con la retrocessone al settimo posto in griglia e, di conseguenza, avanzamento di una posizione per gli altri piloti.

Così a partire davanti a tutti sarà Zarco, seguito da Rossi e Iannone che avanza in prima fila. Poi Dovizioso, Miller e Petrucci in seconda fila. Ad aprire la terza fila sarà Marquez, seguito da Rins e Bautista. La pessime condizioni meteo hanno fatto scegliere alla direzione corsa di anticipare gli orari del gran premio di Malesia. Per la MotoGp l'avvio della gara sarà alle 6 - ora italiana.

Andrea Iannone, dopo i buoni risultati in qualifica, è pronto a disputare una gara da protagonista per confermare il trend positivo di questo finale di stagione e provare a chiudere con un risultato importante.