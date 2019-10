Contro la caduta dei capelli è iniziata la campagna della Farmacia Di Nardo

Se stai cercando un metodo efficace per prenderti cura dei tuoi capelli e pensi che NON ci siano speranze perché tutti i trattamenti “commerciali” che hai provato fino ad oggi hanno fallito, allora forse questa sarà la storia più importante che tu abbia mai letto.

Forse non lo sai, ma il tuo problema colpisce quasi tutti.

Ritrovarsi davanti allo specchio e NON vedere una bella chioma folta oppure un bel ciuffo come quello di Elvis Presley capita a tutti, almeno una volta nella vita.

La maggior parte degli uomini e delle donne combattono contro la caduta dei capelli.

La prima cosa che queste persone fanno, e che avrai fatto forse anche tu, è cercare qualche rimedio nel vasto mondo del web, oppure farsi consigliare da qualche amico o peggio da qualche utente anonimo.

E proprio per questo motivo, ci sono molte probabilità che ti facciano spendere soldi inutilmente. La verità è che purtroppo i risultati immediati NON esistono.

Quello che bisognerebbe fare, e che pochi fanno, è affidarsi ad un esperto che attraverso un’accurata analisi del capello e del cuoio capelluto ti dirà come meglio affrontare il problema.

Voglio raccontarti la storia di Antonio che ce l’ha fatta, partendo proprio dalla nostra analisi del capello.

Antonio è arrivato in farmacia 5 anni fa, per un problema di diradamento. Era molto scoraggiato e quasi rassegnato perché mai avrebbe pensato di risolvere il problema legato alla caduta dei capelli. Non ce la faceva più, si vedeva dal suo viso cupo.

Stanco di dover dare spiegazioni a chi, invece, aveva una folta chioma lucente.

Perché la domanda più ricorrente, quando ti iniziano a cadere i capelli, è proprio questa:

“E’ successo qualcosa? Stai attraversando un brutto periodo?”

La maggior parte delle persone crede che la perdita dei capelli sia legata ad un episodio che provoca forte stress. Non è del tutto falso.

Però ci possono essere mille motivi per i quali i tuoi capelli cadono. Per questo consigliamo sempre a chi viene in Farmacia, per chiedere consigli sui capelli, di prenotare prima un’analisi del capello per capire bene la situazione.

Ed è proprio quello che abbiamo consigliato ad Antonio.

L’obiettivo di Antonio era quello di riuscire ad arrestare la caduta, ormai stanco di dover rispondere a domande scomode e stanco di dover portare tutti quei cappellini anche a lavoro.

“Non so se entrando in questa Farmacia avrei risolto il problema, che mi stava perseguitando da alcuni mesi. La cosa che mi ha fatto andare avanti, per l’ennesima volta, è stata la voglia di tornare a far risplendere i miei capelli. Non volevo diventare totalmente calvo. Avevo paura perché credevo che non ci fosse una soluzione, visto che ne avevo passate tante. Comunque ho voluto provare.”

La prima cosa che gli dissi fu questa:

“Per raggiungere l’obiettivo che ti sei posto non devi avere fretta ma, molta grinta e determinazione. Perché solo con la costanza si raggiungono dei veri risultati.”

Da allora Antonio ha iniziato a seguire il trattamento con impegno e costanza.

Non ha mai saltato nessun appuntamento, ha sempre seguito il trattamento con determinazione.

La costanza è stata la sua più grande forza.

Oggi Antonio è riuscito finalmente a raggiungere il suo obiettivo:

Soddisfatto afferma: "Finalmente dopo tanti anni non ho più caduta di capelli"

L’analisi del capello è la tua arma migliore per scoprire quali sono le cause della caduta dei capelli ed affrontarle in maniera mirata.

Dura 1 ora ed è strutturata in 3 fasi:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

E dopo aver fatto l’analisi del

capello?

L’analisi del capello durerà circa 60 minuti.

“Perché l’analisi dura ben 60 minuti?”

Perché in questo modo la specialista capirà la tua situazione, non vogliamo proporti il primo prodotto che capita senza avere un quadro chiaro.



Al termine dell'analisi iniziamo a parlare ai nostri clienti del trattamento.

Ogni problema di caduta necessita di un trattamento specifico.

Naturalmente se la situazione appare critica noi consigliamo sempre un dermatologo di tua fiducia a cui rivolgersi, perchè ci sono delle situazioni che richiedono l'intervento del medico.

- Non siamo medici quindi non facciamo diagnosi e non prescriviamo medicine

- Non curiamo malattie ma aiutiamo le persone sane a stare meglio

- Non riteniamo mai superflua la consulenza del medico.

Molto spesso al termine di un percorso abbiamo il piacere di vedere i nostri clienti felici, soddisfatti. Come è successo con Antonio.

Non esiste una cura magica, ma solo un percorso specifico per ogni esigenza e la costanza e l’impegno con il quale seguirai questo percorso.

Il motivo è proprio questo.

Inoltre l’analisi del capello potrai farla senza alcun impegno da parte tua e senza nessun obbligo d’acquisto. Probabilmente ti sarai già rivolto altrove con la speranza di trovare una risposta e una soluzione al tuo problema.

Probabilmente hai dovuto subire offerte promozionali aggressive fatte con il solo intento di appiopparti un prodotto o più prodotti.

È vero?

Ti sei fidato di quel bel camice bianco che ti ha descritto con tante belle parole i prodotti.

Magari ti ha spiegato anche le offerte promozionali in corso e tu ci sei cascato come un fico secco.

Non sono specialisti del capello.

Si tratta di promoter, venditori professionisti, addestrati con il solo scopo di vendere.

Più vendono, più rimangono soddisfatti.

Guadagnano loro, certo non i tuoi capelli!

Probabilmente tante volte hai pensato di iniziare e poi ci hai ripensato per paura di prendere fregature e ora?

Chi mi assicura che non siete come gli altri?

Sappi solo che se deciderai di iniziare il trattamento questo potrebbe essere un percorso lungo che ti richiederà impegno e costanza.

Ecco i motivi per i quali persone come Antonio hanno scelto di venire da noi:

- Le nostre testimonianze sono fatte da persone vere. Quando ci viene dato l'ok del cliente mettiamo sempre nella testimonianza la foto. Perchè? Innanzitutto per dare risalto e valore all'impegno dei nostri clienti e soprattutto per provare che le nostre sono testimonianze lasciate da clienti veri.

- Non siamo legati a nessun marchio. Può capitare che alcuni centri si affidino a degli esperti esterni che lavorano per determinate aziende. Quindi consigliano solo i prodotti di quel marchio, senza tener conto del problema e della reale efficacia del prodotto per il problema. Noi non apparteniamo a nessuna azienda quindi offriamo solo il prodotto che reputiamo giusto, indipendentemente dal marchio.

- Spesso abbiamo realizzato prodotti nostri sulla base delle esigenze dei nostri clienti. Non sempre l'industria farmaceutica, che segue solo logiche di marketing, ci ha soddisfatto. Per questo abbiamo deciso in alcuni casi di formularci da noi i nostri prodotti.

- Collaboriamo con i dermatologi. Siamo dei professionisti ben coscienti di non poter risolvere ogni tipo di caduta. Per questo collaboriamo con dermatologi tricologi specializzati ai quali ci rivolgiamo in caso di problematiche gravi.

Quindi per te che vuoi iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli è iniziata la campagna “Salute dei capelli” della Farmacia Di Nardo .

A partire da oggi fino al 30 Novembre, se deciderai di prenderti cura dei tuoi capelli

Avrai in omaggio l’analisi del capello del valore di 25€ .

Nel caso in cui dovessi decidere di acquistare da noi devi sapere che, ogni singolo prodotto è coperto da garanzia.

La nostra garanzia copre tutti i miei prodotti

Se entro 90 giorni non vedrai nessun miglioramento ti restituiremo ogni singolo centesimo speso.

Cosa dicono di noi sul web?

Quindi prima di comprare qualche prodotto che non conosci, prenota un’analisi del capello, fatta da professionisti…

Come fai a fissare il tuo appuntamento?

Ti basterà chiamare il numero 0873 547778.

Dr. Angelo Labrozzi