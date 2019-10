Addestrare nuove unità cinofile, domani inizia il corso tenuto dal vastese Armando Rucci

Prenderà il via domani, domenica 4 novembre, il primo Corso Cinofilo da Ricerca e Soccorso in superficie e macerie F.I.S.A. Federazione italiana Salvamento Acquatico. Il corso si terrà presso la Scuola Federale F.I.S.A. "Aquatic Emotions" in località Cartiera di Loreto Aprutino.

Il corso sarà condotto dal vastese Armando Rucci, docente nazionale F.I.S.A. Il corso ha la finalità di creare nuove Unità Cinofile da impiegare sul territorio locale e nazionale. L'inizio è fissato per le ore 9.