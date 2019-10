Manifestazione della Lega, da Vasto pullman per Roma

"Stiamo organizzando i pullman per la manifestazione federale della Lega, in programma in piazza del Popolo a Roma il giorno 8 dicembre". Lo annuncia Michele Lacanale, coordinatore a Vasto del partito di cui è leader nazionale Matteo Salvini.

"Diamo seguito alla voce di 60 milioni di italiani che vogliono un rinnovamento per governare questo Paese con onestà, libertà e partecipazione. Per la prenotazione dei posti ed ogni altra informazione utile, si possono contattare i seguenti numeri telefonici:329/0560238 e 347/4832633".