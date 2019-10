Isola ecologica, completato l’iter burocratico: costerà 720mila euro

Completato l'iter burocratico per costruire l'isola ecologica di Vasto. Annunciata nomerose volte, la struttura di località San Leonardo, i cui lavori sono fermi da lungo tempo, costerà complessivamente 720mila euro.

Nella seduta del 30 ottobre, l'amministrazione Menna ha approvato "due distinte delibere: per il Centro di Raccolta il progetto definitivo-esecutivo prevede uno stanziamento complessivo di 577.142, 86 euro, per il Centro del Riuso l’importo dei lavori è di 142.857,14 euro. L’opera, inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, porterà benefici economici ed ambientali consentendo ai cittadini di conferire i rifiuti che non possono essere smaltiti con il normale sistema di raccolta, aumentando così la percentuale di raccolta differenziata".

"Stiamo lavorando - commenta l'assessora all'Ambiente, Paola Cianci - per garantire alla città un servizio completo di gestione dei rifiuti che va dal conferimento al riutilizzo, che punta ad un sistema di economia circolare e che limita il fenomeno delle discariche abusive. In questi due anni di amministrazione siamo riusciti a completare l'iter che ci consentirà di realizzare una struttura utile a tutti i cittadini che potranno liberarsi in maniera comoda e veloce dei rifiuti ingombranti e non solo".