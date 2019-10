Il rapper Metal Carter in concerto a Montenero di Bisaccia

Metal Carter, rapper del collettivo TruceKlan sarà in concerto all'Alternative Music Club di Montenero di Bisaccia, per l'unica data tra Abruzzo e Molise, sabato 3 novembre. Metal Carter presenterà nel club molisano il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Slasher Movie Stile” uscito il 26 ottobre scorso.

Il rapper romano, membro fondatore del gruppo seminale romano dei Truceboys, ha all'attivo ben sei album solisti, un ep e un album con i TruceBoys, due dischi in collaborazione con altri membri del crew e svariate collaborazioni nazionali.

L'apertura della serata è affidata ai due rapper locali DieDave e Xunah.

L'inizio è previsto per le ore 22.

Tutte le info dettagliate sulla pagina Facebook del club - clicca qui