Cantieri abbandonati e case tugurio, blitz della polizia locale

Bitz in cantieri abbandonati e case abitate, ma invivibili per via delle condizioni igieniche. Li sta compiendo ormai da settimane la polizia locale di Vasto.

"I controlli sono in corso da tempo", spiega a Zonalocale il comandante, Giuseppe Del Moro. "Le verifiche riguardano una decina di cantieri abbandonati sul territorio communale, ma anche immobili abitati in cui sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie".

Da anni, soprattutto nel centro storico, vengono segnalati alloggi inabitabili. Scatteranno pesanti sanzioni.

Ispezioni anche nei terreni incolti, che non possono essere abbandonati a se stessi, col consegurente proliferare di topi e serpenti nella vegetazione cresciuta a dismisura. Sul fronte delle discariche abusive e dell'abbandono illecito di rifiuti da parte di chi non vuole fare la raccolta differenziata, 400 le multe dall'inizio del 2018 [LEGGI].