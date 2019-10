Bruno Forte nel giorno dedicato al ricordo dei defunti: "Riempiamo la nostra vita di gesti d’amore"

È la chiesa di San Giovanni Bosco ad accogliere la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte per la commemorazione dei defunti. Le cattive condizioni meteo non hanno permesso di svolgere la tradizionale messa nel piazzale del cimitero per il 2 novembre e così i parroci della città e i fedeli si sono ritrovati nella chiesa di piazza della Repubblica per il ricordo di tutte le persone defunte.

Nella sua omelia padre Bruno ha riportato la sua recente esperienza al Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. "Dobbiamo fare delle scelte nella nostra vita per essere pronti quando sarà il momento di lasciare questa terra".

Rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi dell'Oratorio salesiano, che hanno animato la celebrazione, l'arcivescovo spiega che "Gesù si nasconde nei nostri fratelli e vuole essere amato nei nostri fratelli. Dobbiamo riempire la nostra vita di gesti d'amore verso i poveri, i bisognosi, verso chi ha necessità di essere aiutato".

Parlando del suo incontro con gli altri vescovi dice che "ho incontrato una grande ricchezza di esperienze provenienti da tutto il mondo. La Chiesa vuole dare ai giovani il dono dell'amore di Gesù. Non abbiate paura - aggiunge citando Giovanni Paolo II - e aprite il vostro cuore a Cristo".