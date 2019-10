Tutto pronto per la 4ª edizione della Veleggiata di Halloween

Sabato 3 novembre si rinnova, presso il Porto Turistico Marina Sveva, l’appuntamento per i velisti della IX zona FIV Abruzzo/Molise con la Veleggiata di Halloween, manifestazione velica organizzata dal sodalizio Invelaconoi, affiliata FIV. "Siamo soddisfatti dei risultati delle passate edizioni - commenta il responsabile del sodalizio velico, Rocco De Vitofrancesco -. In questi anni, sempre un maggior numero di imbarcazioni hanno partecipato all’evento. Anche quest’anno barche provenienti da Pescara, Vasto, Marina Sveva e Termoli, parteciperanno alla veleggiata di Halloween, rendendo la manifestazione sempre più avvincente.

La regata - continua il responsabile di Invelaconoi - utilizzerà il rating FIV, che permetterà alle diverse tipologie di barche di gareggiare insieme, in un'unica categoria, applicando un coefficiente di compensazione, in modo da equilibrare i risultati. Alla fine della regata, conviviale e premiazione, nella bella location del Marina Sveva, che come sempre mette a disposizione degli equipaggi tutti i servizi di prim’ordine di cui è dotata.

Oltre ai premi inerenti la Veleggiata di Halloween, si rimetterà in palio la coppa del Presidente, che andrà all’equipaggio che rispetterà dei parametri che verranno svelati al briefing della partenza. Ci sono tutti gli ingredienti affinchè questo evento, giunto alla IV edizione, diventi una manifestazione di prestigio per la costa adriatica".