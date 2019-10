Recuperi di Terza: la New Robur espugna Montazzoli, lo United cade a Torrebruna

La New Robur si aggiudica il derby dell'Alto Vastese andando a vincere sul difficile campo di Montazzoli, squadra che finora aveva inanellato una serie di risultati convincenti. La squadra di Castiglione Messer Marino chiamata al riscatto per abbandonare i piani bassi della classifica si è imposta per 3 a 1.

Al 20'pt è un colpo di testa di Francesco Bellisario a sbloccare il risultato. Dopo 13 minuti un cross di Marco Caruso dalla trequarti beffa il portiere di casa a grazie a un rimbalzo imprevedibile su una pozzanghera. Al 35'pt un episodio i padroni di casa restano in 10 a causa di un rosso diretto per un fallo a centrocampo di Perrucci.

Nella seconda frazione di gioco, il Montazzoli accorcia con una rete dalla breve distanza di Di Paolo; a 5 minuti dal termine i biancazzurri per poco non pareggiano su calcio di punizione, la sfera prende in pieno il palo. All'87'st la formazione di casa resta in 9 per il secondo giallo comminato ad Angelozzi. Al sesto minuto di recupero torna a sorridere il bomber castiglionese Davide Magnacca che l'anno scorso non ha potuto dire la sua a causa di un infortunio e che oggi ha segnato sfruttando un contropiede.

Ancora un risultato negativo per il Vasto United finora al di sotto delle aspettative pre-campionato. I biancorossi tornano con una sconfitta da Torrebruna e restano fermi a 4 punti. I granata si impongono 3 a 1 grazie alle reti di Mario Marianacci, Dario Lella su calcio di rigore e Nazario Femminilli. L'unica rete dei vastesi è stata segnata da Davide Di Ninni. Il Torrebruna vola al terzo posto dove raggiunge gli Aquilotti. I biancorossi terminano in 9 a causa delle espulsioni di Stivaletta e Bozzelli; rosso anche per mister De Ninis.

LE DECISIONI SULLA RISSA - Il giudice sportivo ieri ha punito Real San Giacomo e Torrebruna con la sconfitta a tavolino e 100 euro di multa per entrambe. Inoltre i calciatori Oronesu (Real San Giacomo) e Salvatore (Torrebruna) sono stati squalificati per due giornate.

I RECUPERI

Montazzoli - New Robur 1-3

Torrebruna - Vasto United 3-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Gissi 13

Pro Vasto 12*

Aquilotti 10

Torrebruna 10

Atletico Vasto 9

Audax Palmoli 9

Montazzoli 6*

Furci 6

Real San Giacomo 3

New Robur 4

Vasto United 4

Montalfano 3

Real Cupello 3

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilotti - Montazzoli

Lupi Marini - New Robur

Pro Vasto - Atletico Vasto

Real Cupello - Real San Giacomo

Torrebruna - Montalfano

Gissi - Carpineto Guilmi

Vasto United - Furci

Riposa Audax Palmoli