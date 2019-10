Goleada del San Salvo, preziose vittorie per Bacigalupo Vasto Marina e Casalbordino

Il turno infrasettimanale, valido per la 10ª giornata del campionato di Promozione - girone B, sorride alle tre squadre del territorio che conquistano altrettanto vitttorie restando in scia della capolista Lanciano, anche oggi vittoriosa sul campo delal Fater Angelini Abruzzo.

Dopo tre pareggi consecutivi torna alla vittoria l'US San Salvo che rifila una goleada alla Casolana. Al Bucci finisce 6-0 in una partita senza storia che riporta punti pesanti e una bella iniezione di fiducia in vista della trasferta di domenica a Lanciano. Il San Salvo trova la rete del vantaggio al 25' con Ramundo. Poi, nella ripresa, apre le danze al 2' D'Alessandro, cinque minuti dopo Molino segna il tris. La squadra di casa dilaga con la rete di Luongo, al 20' della ripresa. Poi, al 36' e al 42', la doppietta di Stafa che vale il 6-0 finale.

La Bacigalupo Vasto Marina continua a vincere e a viaggiare spedita al secondo posto. La squadra di casa va in vantaggio al 27' del primo tempo con il solito Michele Cesario. Ancora il bomber vastese in rete, al 43', per il raddoppio della Bacigalupo Vasto Marina. Nella ripresa, al 63', arriva il tris firmato da Coulibaly e, in pieno recupero, c'è l'ininfluente gol di Del Rorio che fissa il punteggio sul 3-1. Domenica la squadra di mister Cesario sarà di scena in trasferta a Raiano.

Preziosa vittoria anche per l'Apd Casalbordino che resta in piena zona playoff al terzo posto. I giallorossi, nella sfida con il Villa, sblocano la partita dopo appena 4 minuti con Bangura. Il Casalbordino gioca bene e, al 10' della ripresa, trova il gol del raddoppio con un positivo Erragh. Al 78' la rete della squadra ospite per il definitivo 2-1 con cui si chiude la partita. Altri tre punti in cassaforte per la squadra del patron Santoro che, domenica, giocherà in trasferta sul campo del Sant'Anna.

Promozione girone B - La 10ª giornata

Passo Cordone - River Chieti 0-2

Bacigalupo - Val di Sangro 3-1

Casalbordino - Villa 2-1

Fater Angelini - Lanciano 0-3

Fossacesia - Bucchianico 0-0

Ortona - Raiano 3-3

Ovidiana Sulmona - Scafa Cast 0-0

Piazzano - Sant’Anna 3-3

San Salvo - Casolana 6-0

La classifica: 27 Lanciano; 23 Bacigalupo Vasto Marina; 20 Casalbordino; 19 San Salvo; 16 Ortona; 14 River Chieti, Val di Sangro, Fater Angelini Abruzzo; 13 Raiano; 12 Scafa Cast, Villa, Ovidiana Sulmona; 11 Bucchianico; 10 Sant’Anna; 9 Fossacesia; 7 Piazzano, Casolana; 6 Passo Cordone.