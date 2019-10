Fresa, dopo il passaggio del turno in Coppa, mister Di Santo si dimette

Fulmine a ciel sereno in casa Fresa Calcio. Dopo la vittoria per 4 a 1 di oggi contro la Virtus Tufillo in Coppa Abruzzo [LEGGI], l'allenatore Nicolino Di Santo ha rassegnato le proprie dimissioni.

Non si conoscono per ora le ragioni che hanno spinto l'allenatore a lasciare i biancorossi. Mister Di Santo era alla guida del Fresa dall'inizio di questa stagione. Nel girone B di Prima categoria si trova al sesto posto a soli tre punti dalla vetta che ha occupato per due turni.

Domenica prossima il Fresa dovrà affrontare il big match con il Roccaspinalveti in casa.