Rottura a "Colle Pizzuto", rubinetti a secco a San Salvo

Disagi all'erogazione idrica nella giornata di oggi a San Salvo.

La Sasi ha comunicato che per una improvvisa rottura della condotta in contrada "Colle Pizzuto" è stata interrotta la distribuzione dell'acqua per le dovute riparazioni.

Il servizio sarà ripristinato appena possibile. "È presumibile il ritorno alla normalità per le ore 15.00".