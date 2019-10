Personale penitenziario, la sicurezza sul lavoro al centro dell’incontro con magistrati ed esperti

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Aldo Moro degli ex palazzi scolastici del Comune di Vasto, l’incontro sul tema sicurezza sul lavoro e sulla necessaria formazione. Relatori del corso: rappresentanti della magistratura e della politica: il vicesindaco, Giuseppe Forte, il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, il procuratore della Repubblica, Giampiero di Florio.

La direttrice dell’istituto, Giuseppina Ruggero, oltre a ringraziare i rappresentanti le istituzioni ed anticipare le argomentazioni in materia di sicurezza sul lavoro, si è soffermata sulle abilità del docente formatore R.S.P.P. per la lodevole iniziativa immaginando di poter esportare tale nobile progetto anche in altri istituti del Provveditorato.

Forte ha apprezzato il tema della giornata manifestando compiacimento e in riferimento alla normativa si è ritento consapevole della importanza della formazione e delle buone prassi da mettere in campo.

Il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, è intervenuto sul valore del lavoro, della dignità del lavoratore, richiamando ai principi cardini della materia, sanciti dalla Costituzione, e argomentando e sull'importanza della formazione esu riferimenti statistici relativi ad infortuni, incidenti e morti sul lavoro, convinto che la buona cultura in tema di sicurezza sul lavoro non possa che abbassare di molto il rischio relativi alle attività lavorative.

Il procuratore della Repubblica, Giampiero Di Florio ha trattato il complesso sistema delle sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, dettagliando in relazione al diverso grado di responsabilità e di come è articolato il sistema sanzionatorio previsto dal sistema giuridico. Le relative sazioni sono applicabili ai diversi casi nelle tre categorie di responsabilità giuridica: penale, civile e amministrativa.

Il formatore R.S.P.P. Lucio Di Blasio, al quale va il merito dell'iniziativa, ritiene che, per garantire la salute e la sicurezza sui posti di lavoro, sia essenziale favorire il radicamento di un'autentica cultura della sicurezza che sappia mettere al centro la persona, privilegiare la prevenzione e la formazione, fermamente convinto dell'applicazione di processi e proccedure tendenti a garantire il benesse, l'integrità, la sicurezza del lavoratore.