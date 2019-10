Ladri in azione a Vasto Marina: colpiti due ristoranti, portate via anche le pentole

Torna l'incubo – forse mai sopito nonostante un lieve calo nell'ultimo periodo – dei furti nelle attività commerciali e ristorative vastesi. Due notti fa ignoti hanno colpito in due ristoranti della marina.

Sul lungomare Ernesto Cordella si sono intrufolati nei locali de "Il Panda" facendo razzia. A breve distanza un'altra pizzeria è finita nel mirino: "La Marina". Dalla prima attività sono stati portati via pentole e utensili, mentre nell'altro raid gli ignoti si sono introdotti nel recinto esterno facendo razzia nei frigoriferi che si trovano sul retro, sotto un porticato appena all'esterno della struttura. I due esercizi commerciali distano una quindicina di metri l'uno dall'altro.

Sul doppio furto indagano i carabinieri come confermato dal maggiore Amedeo Consales.

L'ESCALATION DELLO SCORSO ANNO - A cavallo tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018, furono numerosi i colpi messi a segno tra la marina e il centro storico. Ristoranti, panifici, pescherie, fruttivendoli furono visitati dai ladri che in diverse occasioni portarono via anche alimentari come buste di patatine fritte congelate.