Gestione delle emergenze, a Casalbordino incontro promosso dalla protezione civile

Sabato scorso l'auditorium comunale Tito Molisani di Casalbordino ha ospitato un interessante incontro formativo organizzato dall'associazione di protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino in collaborazione con il coordinamento di protezione civile del Vastese. Nel corso della serata, a cui hanno partecipato i rappresentanti di diverse associazioni di protezione civile del territorio, sono stati sviluppati temi che riguardano la gestione delle emergenze a livello comunale e il ruolo che ricoprono le associazioni di volontari.

Dopo i saluti di Mimmo Budano, presidente dell'Unione dei Miracoli, e di Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino, il presidente dell'associazione di pc Madonna dell'Assunta, Tommaso Bucciarelli, ha sottolineato come sia necessario per tutti, volontari e amministratori, essere sempre al passo con la formazione e la conoscenza di tutte le procedure da adottare in caso di emergenze.

Il presidente di Anci Abruzzo, Luciano Lapenna, e il sottosegretario della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca, hanno tracciato i tratti salienti dell'organizzazione, a tutti i livelli, dei sistemi di prevenzione e gestione delle emergenze.

Saverio Olivi, coordinatore nazionale Fir-Cb, ha poi trattato temi specifici come le comunicazioni radio in emergenza e la gestione dei COC (Centro operativo comunale) portando molte delle sue esperienze sul campo in diverse circostanze drammatiche che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni. Le nuove norme che regolano la protezione civile, secondo il Dlg del gennaio 2018, sono stati poi illustrate da Morena Serafini, del dipartimento regionale di protezione civile. L'incontro si è chiuso con l'impegno, da parte dei presenti, di promuovere altri eventi sia rivolti ai volontari di protezione civile che a tutti i cittadini per trasmettere corrette e fondamentali informazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.