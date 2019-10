Bicentenario Palizzi, mostra prorogata fino al 20 gennaio

Prorogata fino al 20 gennaio 2019 la mostra Dopo il diluvio, Filippo Palizzi, la Natura e le Arti, realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Filippo Palizzi dal Comune di Vasto, in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e curata da Lucia Arbace.

Inaugurata il 16 giugno, la mostra ha registrato un buon successo di pubblico con circa 4.000 visitatori e, con l’inizio dell’anno scolastico, quasi tutte le scuole di Vasto e molti Istituti d’Istruzione abruzzesi, quasi 50 classi, hanno visitato la mostra e usufruito dei servizi didattici garantiti dal Comune.

Proprio per dare a tutti l’opportunità di partecipare a questa importante manifestazione culturale, unica per prestigio e valore storico, e per tutto quello che Palizzi ha rappresentato per la nostra città, l’amministrazione comunale ha deciso dal 5 novembre fino al 20 gennaio di ampliare gli orari di apertura della mostra che sarà visitabile il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

La mostra ripercorre, attraverso varie sezioni tematiche, l’intero arco dell’attività di Filippo Palizzi, nel periodo compreso tra il 1830 e il 1899. Dagli esordi nella città natale, Vasto, agli anni della formazione a Napoli, ai viaggi nel Nord Europa, allo stringente dialogo con Parigi, ai soggiorni a Cava de’ Tirreni fino ad arrivare all’attività presso il Museo Artistico Industriale di Napoli.

Con questa mostra si vuole narrare, attraverso oltre 150 opere in prestito da prestigiosi musei ed altre 50 provenienti dai Musei Civici di Palazzo d’Avalos a Vasto, la personalità di Filippo Palizzi ponendo l’accento sulle fasi cruciali della sua carriera artistica condotta in diversi ambiti e articolata da molteplici esperienze che lo hanno portato a confrontarsi con una sperimentazione continua, approdata a risultati di straordinaria modernità con un respiro di levatura europea.

Orari di apertura:

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00-12.00, 17.00-19.00

sabato e domenica 10.00-13.00, 16.00-19.00

chiuso Natale e Capodanno

Tariffa d’ingresso: € 5,00 ridotto € 3,50, scuole € 3,00

Ridotto: ragazzi da 11 a 18 anni, studenti fino a 26 anni, giornalisti.

Gratuito: bambini fino a 10 anni, visitatori disabili con accompagnatore, guide ed interpreti della comunità Europea, membri ICOM, impiegati MIBACT, insegnanti accompagnatori di scolaresche.

Info: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo