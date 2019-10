"Onore al merito", a Casalbordino premiati gli studenti che si sono distinti

Si è svolta ieri nel tardo pomeriggio, presso la sala consiliare del Comune di Casalbordino, la seconda edizione di Onore al merito. Nel corso della cerimonia, organizzata dall'amministrazione comunale, sono state consegnate delle pergamene e delle borse di studio ai ragazzi di Casalbordino, che si sono distinti per gli eccellenti risultati scolastici nel conseguimento dell'esame di maturità e dell'esame di terza media.

In apertura della cerimonia, il sindaco Filippo Marinucci, rimarcando l'importanza di questa manifestazione, ha dichiarato: "È il secondo anno in cui l'amministrazione ha voluto premiare i ragazzi meritevoli nell'ambito dello studio e la loro perseveranza. Ringrazio i tanti genitori presenti che hanno saputo educare e trasmettere ai propri figli il senso della meritocrazia. Tuttavia questo è solo un primo passo, quel punto di partenza per arrivare ai traguardi che ognuno di voi si è prefisso".

Sulla stessa linea continua l'assessore alla Pubblica istruzione, Carla Zinni, orgogliosa di ripetere la seconda edizione della manifestazione: "Credo sia doveroso da parte di una istituzione pubblica, quale è appunto il Comune, gratificare le giovani generazioni che si distinguono e che si impegnano quotidianamente nello studio. La nostra società, molto spesso pervasa dalla mediocrità – continua l'assessore Zinni – necessita di slanci e di esempi positivi da seguire. E il conseguimento di un titolo con il massimo dei voti è un traguardo ma anche un incoraggiamento per continuare ad investire sulla proprio formazione così da ambire sempre a risultati migliori". Erano presenti alla cerimonia il sindaco Filippo Marinucci, il vice sindaco Luigi Di Cocco, l'assessore alla Pubblica istruzione Carla Zinni e l'assessore al Commercio Paola Basile.

Gli alunni premiati sono: D'Ugo Nicole, Ranalli Camilla, Zepponi Anna, (diplomati nella scuola superiore); D'Amario Sara, Lanza Mario, Cicchitti Matteo, Di Filippo Alessandro, D'Ercole Giulia, Verini Micaela, Antonelli Gaia, Ulisse Claudia, Di Marco Noemi, Molisani Michela, Nanni Mattia, Romano Anna Karol (diplomati nella scuola media).