Brutta caduta dallo scooter in via San Rocco, ferito in ospedale in codice rosso

E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto il centauro rimasto ferito stasera in un incidente stradale avvenuto in via San Rocco poco prima delle 22.

Per cause che i carabinieri della locale Compagnia stanno accertando, il ventitreenne in sella allo scooter ha perso il controllo del mezzo in via San Rocco, nel tratto compreso tra gli incroci con corso Mazzini e con via Alessandrini.

Subito è scattato l'allarme. Un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito, cosciente al momento dei soccorsi, nella struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis.

I militari del maggiore Amedeo Consales stanno eseguendo i necessari rilievi.