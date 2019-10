La ex stazione scambiata per una discarica: rifiuti ai margini del cantiere

In attesa che anche qui arrivino i lavori della Via Verde della Costa dei Trabocchi, la vecchia stazione di Vasto Marina è una discarica a cielo aperto.

Non passa giorno in cui qualche altro rifiuto non si aggiunga a quelli accumulati attorno alla recinzione del cantiere per la costruzione della ciclovia, lunga 42 chilometri, da Ortona a Vasto.

Residenti della zona chiedono che la polizia locale posizioni nell'area di risulta le telecamere mobili che utilizza per scoprire gli inquinatori.