Futsal Vasto, tris di vittorie per le squadre giovanili

Nel fine settimana tre impegni per le squadre giovanili del calcio a 5 che vedono il Futsal Vasto impegnato in tutte le competizioni organizzate dalla Figc. Il weekend, tra campionati e Coppa, non poteva essere dei migliori per i biancorossi che raccolgono tre vittorie su tre partite disputate.



Coppa Abruzzo U19 | Atletico Silvi - Futsal Vasto 3-6

Ottima prova dei ragazzi di mister Giacomucci che espugnano Silvi. Sotto 0-2, chiudono il primo parziale sul 2-2. La ripresa equilibrata ma i biancorossi sono motivati e concreti riuscendo ad andare in vantaggio e poi condurre avanti fino al 6-3 finale. Per il Futsal Vasto a segno 2 volte Capezio, Berardino, Stivaletta, Zurlino e Argentieri.

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Vigor Lanciano 4-3

Buona la prova dei ragazzi di mister Porfirio, soprattutto nella prima frazione chiusa 4-1 con tripletta di Grosso e Fariello. Nella ripresa tante occasioni, Di Donato sbaglia il rigore del possibile 5-1, e c'è il ritorno del Lanciano che però non arriva al pareggio e così la squadra di mister Cinalli torna a casa senza punti.

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Castiglione Valfino 9-7

Esordio vincente per i baby biancorossi di mister Trapani contro pari età teramani. Chiuso il primo tempo sul 6-3, i biancorossi vastesi tengono il campo e si impongono con il risultato finale di 9-7. A segno 3 volte Marchesani, doppietta per Porfirio e Masciulli, gol di Di Fonzo e Laganella.