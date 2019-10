Furto di attrezzi da lavoro per 7mila euro, due giovani nei guai

In due si erano introdotti in un cantiere edile di piana Sant'Angelo a San Salvo e avevano portato via attrezzi di lavoro per un valore di 7mila euro, ma sono stati beccati dai carabinieri.

È successo nei giorni scorsi, quando due giovani sansalvesi avevano messo a segno il colpo dal discreto bottino. Le forze dell'ordine hanno recuperato così anche la refurtiva (di cui una parte era stata portata a casa di un parente) riconsegnandola al legittimo proprietario.

I due protagonisti del furto sono entrambi sansalvesi con precedentiper il 24enne sono scattati gli arresti domiciliari, mentre il complice 40enne è stato denunciato a piede libero.