Esce per aprire il garage, ladro gli ruba l’auto. Inseguimento e arresto al casello di Vasto Sud

Le pattuglie vedono passare l'auto segnalata e si lanciano all'inseguimento, braccando il ladro vicino al casello autostradale di Vasto Sud. Si è conclusa con l'arresto e il recupero della macchina rubata la caccia all'uomo, già noto alle forze dell'ordine, che aveva sottratto la vettura non appena il proprietario era uscito un attimo per aprire la porta del garage. E' stata la polstrada di Vasto sud a recuperare il maltolto a tempo di record.

"Non ha avuto scampo il 44 enne di Cerignola, con a carico numerosissimi precedenti penali per furti e reati contro il patrimonio, che dopo aver messo a segno l’ennesimo furto questa volta ha trovato sulla sua strada la Polizia Stradale che lo ha fermato ed assicurato alla giustizia". Così il comandante provinciale della polstrada di Chieti, Fabio Polichetti, commenta l'arresto del responsabile delfurto di un'auto avvenuto ieri sera a Francavilla al Mare.

Così l'ufficiale ricostruisce i fatti: "Sono passate da poco le ore 20, quando un uomo residente a Francavilla sta rientrando con l'auto nel suo garage. Neanche il tempo di scendere per aprire il portello, che, avendo il proprietario della vettura lasciato l’auto accesa e con le chiavi inserite, il 44enne pugliese si infila nell'auto, facendo perdere le sue tracce.

Spaventato, il derubato chiama subito la polizia e vengono avviate le ricerche a livello provinciale.

La notizia giunge, tramite il Centro Operativo autostradale, alle pattuglie della polizia stradale di Vasto Sud, che tutti i giorni sorvegliano costantemente l’autostrada A14. Le pattuglie si posizionano subito in carreggiata sud, in direzione Puglia, in quanto si presume che l’auto rubata sia in viaggio proprio in quella direzione.

Ed ecco - sottolinea Polichetti - che l’intuito dei poliziotti è ancora una volta efficace: poco tempo dopo, l'auto segnalata transita sulla carreggiata meridionale.

Scatta l’inseguimento e poco dopo viene fermata poco prima del casello di Vasto Sud.

A bordo vi è il44 enne, che ora, grazie agli uomini della polizia stradale di Vasto sud, viene assicurato alla giustizia.

Non riesce a crederci il proprietario, quando gli giunge la chiamata della polizia, che lo avvisa del ritrovamento dell'automobile, pronta per essere restituita".