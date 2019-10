Prima goleada dell’Audax Palmoli: 12 a 0. Angelica Di Ninni ne segna 6

Alla seconda giornata del campionato di Eccellenza femminile arriva la prima goleada dell'Audax Palmoli. Le ragazze di mister Buda sono scese in campo sabato nell'anticipo in trasferta contro le Nerostellate. Le scatenate Panthers hanno annichilito le avversarie aggiudicandosi la partita per 12 a 0.

Dopo la prima gara a secco, la bomber palmolese Angelica Di Ninni ha messo a segno ben sei reti. Alla festa del gol hanno poi partecipato Morena Bolognese con una tripletta e Antonella Di Foglio, Maria Giovanna D’Angelo e Laura Di Girolamo con una rete a testa. Le Nerostellate restano ferme a 0 punti dopo la decisione del giudice di gara di infliggere loro la sconfitta a tavolino nella partita della prima giornata che era terminata con una vittora.

Domenica prossima a Palmoli arriva l'Avezzano.

LA 2ª GIORNATA

Aeternum - Ripalimosani 0-0

Avezzano - Intrepida Ortona 3-5

Mirabello - Unione Aquilana 1-2

Nerostellati - Audax Palmoli 0-12 (sabato)

Women Soccer Castelnuovo - Free Girls 1-2

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 6

Free Girls 6

Aeternum 4

Ripalimosani 4

Intrepida Ortona 3

Unione Aquilana 3

Mirabello 0

Women Soccer Castelnuovo 0

Avezzano 0

Nerostellati 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Avezzano

Free Girls - Aeternum

Intrepida Ortona - Women Soccer Castelnuovo

Nerostellati - Mirabello

Ripalimosani - Aquilana