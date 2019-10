Enel Luce e Gas, scopri tutti i servizi nelle tre sedi di Vasto e San Salvo

Per tutti i cittadini, a Vasto e San Salvo, sono presenti negozi Enel come punto di riferimento per assistenza e informazioni sulle forniture di energia elettrica e gas, sia ad uso domestico che professionale, oltre che su prodotti di efficienza energetica.

In negozio è possibile gestire qualsiasi esigenza, tra cui:

- Prima attivazione

- Allaccio

- Voltura

- Subentro

- Cessazione

- Cambio fornitore

- Modifiche dati

- Fornitura straordinaria

- Fornitura cantiere

- Domiciliazione bancaria

- Spostamento contatore

- Comunicazione lettura

- Duplicato fattura

- Fotovoltaico e solare termico

- Caldaie e climatizzatori

È possibile recarsi direttamente nelle tre sedi in orario di ufficio o prendere un appuntamento telefonico.

ENEL VASTO

Corso Mazzini, 192 tel. 0873366406

Email: penpvasto@gmail.com

Via Torino, 88 tel. 0873367685

Email: penpvasto1@gmail.com

SAN SALVO

Corso Umberto I, 86

Email: penpsansalvo@gmail.com

Contato mobile 3339068902

