Vasto Basket corsara a L’Aquila: vittoria per 82-79 dopo una partita di carattere

Quarto successo di fila per la Ge.Vi. Vasto Basket nel campionato di serie C silver dopo una sfida al cardiopalma in casa del Nuovo Basket Aquilano. I biancorossi di coach Gesmundo hanno dovuto combattere molto prima di riuscire a regolare, per soli tre punti, la coriacea formazione aquilana chiudendo la partita con il punteggio di 82-79.

La squadra di coach Stama ha dato filo da torcere ai vastesi che, nelle prime tre giornate, erano stati un rullo compressore nelle sfide con Campli, Pineto e Chieti. In terra aquilana Dipierro - ancora out per i postumi della distorsione - e compagni hanno dovuto rincorrere nella prima parte di gara, chiudendo sotto nel primo quarto 25-21. Si è giocato punto a punto ma ma, dopo quaranta minuti ad alta intensità, i vastesi sono riusciti a far loro l'importante posta in palio.

"È stata dura, è stata lunga ma ce l'abbiamo fatta", hanno commentato in casa biancorossa sui canali social. Con questa vittoria la Vasto Basket continua a viaggiare in testa al girone Abruzzo/Marche/Molise del campionato di serie C silver insieme all'Airino Termoli. Nel prossimo turno la Ge.Vi. Vasto Basket giocherà di nuovo in trasferta sul campo dell'Olimpia Mosciano.

Nuovo Basket Aquilano - Vasto Basket 79-82 (25-21/43-46/64-67/79-82)

Nuovo Basket Aquilano: D’Ippolito, Nardecchia 3, Santucci 7, Budrys 24, Antonini 17, Di Biase 2, Pocius 23, Ciuffini 3, Nardecchia N., Di Girolamo. Coach: Stama

Vasto Basket: Fontaine 19, Flocco, D’Annunzio, Dipierro, Marino 2, Di Tizio 7, Di Rosso 2, Ucci 18, Oluic 25, Ciampaglia 9, De Guglielmo. Coach: Gesmundo