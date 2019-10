Rissa tra giocatori a Scerni: partita sospesa. Prima vittoria del Real Cupello. Gissi capolista

Quinta giornata in Terza categoria macchiata da una rissa a Scerni. Qui si disputava la partita tra Real San Giacomo e Torrebruna. Nel secondo tempo, sul risultato di 2 a 1 per i padroni di casa (da registrare un rigore per il Real), alcuni giocatori sono venuti alle mani innescando un parapiglia che ha portato l'arbitro a sospendere l'incontro. Giovedì si conosceranno le decisioni del giudice sportivo sul grave episodio.

Un'altra partita è stata rinviata per le condizioni del meteo: il big match tra Montazzoli e Pro Vasto non si è giocato a causa del vento fortissimo.

Per quanto riguarda il calcio giocato, il Gissi è la nuova capolista. Grazie alla larga vittoria nell'anticipo di ieri sul Montalfano, i gissani scavalcano la Pro Vasto che dovrà recuperare la partita. Ai gialloverdi non è bastata la rete del vantaggio di Colombaro; Suriano e Fitti con una doppietta a testa hanno ribaltato il risultato.

Gli Aquilotti si fermano nella difficile trasferta di Castiglione Messer Marino condizionata dal vento. Guido Ferrante porta in vantaggio i sansalvesi con un colpo di testa su punizione di Tracchia. Enzo Di Domenica pareggia per i padroni di casa su calcio di rigore. La New Robur passa poi in vantaggio con la prima rete stagionale di Basso Colonna dal limite dell'area. Il definitivo pareggio lo firma Matteo Argentieri con un gran tiro dalla tre quarti. Entrambe le squadre terminano in 10 per due doppie ammonizioni (De Cinque negli Aquilotti).

L'Audax Palmoli conquista un punto d'oro per i piani alti fermando il Vasto United. Finisce 1 a 1 con le reti di Christian Di Laudo per i biancorossi e bomber Caldarone per i padroni di casa.

Il Real Cupello che era ancora fermo a zero punti conquista la prima vittoria imponendosi in casa di un Furci rimaneggiato per 4 a 2. La squadra di mister Marra va a segno con Tana (doppietta), Kevin Antenucci e Alex Marzocchetti; Nicola Colamarino e Stefano Cianciosi siglano le due reti dei padroni di casa. I cupellesi hanno disputato tutta la ripresa in 10 per l'espulsione di Cieri.

Da oggi, infine, non c'è più nessuna squadra a zero punti grazie al pareggio tra Carpineto Guilmi e Lupi Marini. A Carpineto Sinello termina 1 a 1 con un autogol della formazione di Torino di Sangro che poi pareggia con Angelo Bernardone.

In classifica marcatori, con i primi della classe assenti (Pianese fermato dal vento e Micle non disponibile oggi), salgono i gissani. Emanuele Suriano raggiunge quota 5, mentre Vincenzo Fitti 4.

LA 5ª GIORNATA

Audax Palmoli - Vasto United 1-1

Carpineto Guilmi - Lupi Marini 1-1

Furci - Real Cupello 2-4

Montalfano - Gissi 1-4 (ieri)

Montazzoli - Pro Vasto sosp.

New Robur - Aquilotti 2-2

Real San Giacomo - Torrebruna sosp.

Riposa Atletico Vasto

LA CLASSIFICA

Gissi 13

Pro Vasto 12*

Aquilotti 10

Atletico Vasto 9

Audax Palmoli 9

Torrebruna 7**

Montazzoli 6**

Furci 6

Real San Giacomo 3*

Vasto United 4*

Montalfano 3

Real Cupello 3

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

New Robur 1*

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilotti - Montazzoli

Lupi Marini - New Robur

Pro Vasto - Atletico Vasto

Real Cupello - Real San Giacomo

Torrebruna - Montalfano

Gissi - Carpineto Guilmi

Vasto United - Furci

Riposa Audax Palmoli

LA CLASSIFICA MARCATORI