La Vastese sconfitta di misura nella trasferta in casa dell’Isernia

Dopo due risultati positivi conquistati con la guida di Fabio Montani per la Vastese è arrivata una sconfitta in casa dell’Isernia. I biancorossi tornano a casa senza punti in tasca e restano nella parte bassa della classifica. Domenica prossima all’Aragona arriverà la Savignanese che oggi ha pareggiato in casa con il Montegiorgio.

A sbloccare la partita, nel primo tempo, sono i padroni di casa. Su calcio d’angolo, al 12’, Barretta sceglie bene il tempo di stacco e colpisce di testa mettendo in rete. La Vastese prova a reagire ma non riesce a trovare la giusta incisività in avanti.

Nella ripresa la squadra di Montani cerca con insistenza la via del gol ma trova sulla sua strada l’attenta difesa molisana. L’Isernia, dal canto suo, prova a raddoppiare per chiudere anzitempo i giochi. ll risultato non cambia più e, al triplice fischio dell’arbitro, può far festa l'Isernia.

Domenica prossima la Vastese proverà a far punti cercando di sfatare il tabù della vittoria in casa che, in questa stagione, non è ancora stata conquistata.

Isernia - Vastese 1-0

(12’ Barretta)

Isernia: Landi, Marino, Capuozzo, Frabotto, Barretta, Cacic, Cristiano, Fazio, Romano, Ciccone, Di Matteo. Panchina: Tano, Del Prete, De Chiara, Gyabaa, Di Lonardo, Vitale, Russo, Palma, Iaboni. Allenatore: Silva

Vastese: Selva, De Meio, Ispas, D’Alessandro, Molinari, Del Duca, Fiore, Stivaletta, Palestrini, Leonetti, Giampaolo. Panchina: Morelli, Colarieti, Iarocci, Di Giacomo, Pagliari, Scutti, Colitto, Napolano, Shiba. Allenatore: Montani

Arbitro: Pacella di Roma 2 (Ticani e Minafra di Roma 2)

La 9ª giornata

Campobasso - Pineto 0-3

Forlì - O.Agnonese 1-2

Francavilla - Sammaurese 4-0

Isernia - Vastese 1-0

Jesina - RC Cesena 0-2

Matelica - SN Notaresco 3-2

Recanatese - Real Giulianova 1-0

Sangiustese - Avezzano 1-1

Santarcangelo - Castelfidardo 0-0

Savignanese - Montegiorgio 0-0

La classifica: 24 Matelica; 22 RC Cesena; 19 Sangiustese; 18 SN Notaresco; 17 Francavilla; 15 Santarcangelo, Savignanese; 14 Recanatese; 11 Sammaurese, Isernia; 10 Pineto, Real Giulianova; 9 Forlì; 8 Montegiorgio; 7 Vastese, Campobasso; 6 O. Agnonese, Jesina; 4 Castelfidardo; 3 Avezzano.