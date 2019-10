Lunotto sfondato in pieno centro a Vasto: i ladri portano via due giacche

Amara sorpresa per una giovane che ieri ha deciso di passare la serata nel centro di Vasto. Come racconta a zonalocale.it, C.M. aveva lasciato, intorno alle 23, la propria Opel Corsa nel parcheggio tra via Vittorio Veneto e via XXIV Maggio sotto gli ex edifici scolastici.

Al suo ritorno, verso le 2, la giovane ha scoperto il lunotto posteriore completamente sfondato. Dall'auto sono state portate via due giacche. Si tratta dell'ennesimo caso di furto per un bottino inferiore al danno procurato alle sfortunate vittime.

Alla donna oggi non è rimasto che sporgere denuncia ai carabinieri.

È la nuova puntata di una piaga mai del tutto debellata nonostante gli arresti dello scorso inverno, che arriva proprio mentre infuria il dibattito sulla sicurezza e che non risparmia nessuna zona della città: dal pieno centro storico, come ieri, alla periferia per estendersi anche alla marina e alle aree di sosta di Punta Aderci.

Malintenzionati che per pochi spicci (quelli che presumibilmente incassano con la ricettazione dei beni rubati dalle auto) non esitano a colpire a qualunque ora anche in zone molto frequentate. Durante l'ondata di furti dei primi mesi dell'anno, in diversi casi furono rubate anche le buste della spesa appena fatta nei supermercati della zona [LEGGI].