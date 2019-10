La Madogas San Gabriele perde in casa contro l’Arabona

Sconfitta interna per la Madogas San Gabriele nella terza giornata del campionato di serie C di pallavolo. Ad imporsi al palazzetto di via Silvio Pellico è stata la Do.Gi. Gioielli Arabona che ha infilato il suo terzo successo portandosi in testa alla classifica insieme a Volley Junior e Pineto.

La San Gabriele ha provato a reggere l'impatto con le avversarie ma hanno dovuto cedere il primo set per 25-21. Nel secondo parziale non c'è stata storia e l'Arabona ha chiuso sul 25-14. Con il match ormai indirizzato la squadra di Manoppello è andata a conquistare il bottino pieno conquistando terzo set, 25-20, e partita.

Le vastesi, che hanno fin qui vinto fuori casa ma sono uscite sconfitte da entrambe le partite giocate tra le mura amiche, andranno in cerca di riscatto domenica prossima a Penne.