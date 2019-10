Incontro con Giulio Borrelli per i ragazzi dell’Ite "Spataro" di Gissi

Per parlare di giornalismo, di storia contemporanea e di attualità ieri mattina i ragazzi dell’ITE “Spataro” di Gissi hanno incontrato Giulio Borrelli, giornalista e direttore del TG1, inviato speciale da New York, oggi sindaco di Atessa. Il dott. Borrelli ha risposto alle domande dei ragazzi sui fatti di cronaca da lui vissuti in prima persona da cronista, dall’attentato Moro, le Brigate Rosse, la P2, l’attentato al Papa, le stragi di mafia, fino alle due torri gemelle coinvolgendo l’interesse e l’ascolto del pubblico.

È stato un incontro intenso sull’importanza della lettura e della parola scritta al contrario dei numerosi mezzi di comunicazione a cui i giovani sono troppo spesso legati.

È stata l’occasione per un confronto su tematiche e argomenti forti come la mafia e su come questo fenomeno si è trasformato nel corso del tempo; sui grandi processi e su come il cronista interagisce con il pubblico attraverso i propri servizi raccontati dalle aule dei tribunali, intervistando direttamente le fonti giuste e accreditate.

La riflessione si è concentrata sulla figura del giornalista che è sempre alla ricerca di fonti, di notizie, di approfondimenti senza slogan, senza forzatura e che non può mai abbassare la guardia.

Ha invitato i ragazzi a leggere e a studiare per essere padroni del proprio destino e a non essere spaventati dalle cose che non lasciano una traccia. Ha quindi letto una pagina del suo libro Uragano W dando suggerimenti ai ragazzi per il loro futuro e i loro studi. La dirigente scolastica, i docenti e tutti gli alunni ringraziano di cuore il dott. Borrelli per la sua disponibilità e per la simpatia con cui ha tenuto la sua lezione di giornalismo in una piccola scuola dai grandi eventi.

La Redazione della Scuola