Carunchio sempre più nel segno di Buba Baldeh, tornano alla vittoria Casalanguida e San Buono

Una 7ª giornata agrodolce per le formazioni del territorio impegnate nel girone E di Seconda categoria. C'è un po' di rammarico in casa Dinamo Roccaspinalveti per l'1 a 1 rimediato nell'anticipo delle 11 ad Altino. Le marcature erano state aperte da Luciano su calcio piazzato, il pareggio è arrivato su una ripartenza degli avversari. Dopo la larga vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Tornareccio, la Dinamo con tre punti avrebbe mantenuto la testa della classifica.

Ora i biancoverdi si trovano a una lunghezza dalla nuova capolista, il Fossacesia '90 che ha espugnato San Salvo. Fizzani aveva regalato il vantaggio ai padroni di casa, ma una doppietta di Zinni ha ribaltato il risultato.

Col "segno più" c'è sicuramente il Carunchio che in pochi giorni ha messo nel forziere sei punti. Mercoledì scorso ha battuto l'attuale capolista, oggi si è aggiudicata la sfida con il Tornareccio grazie a una doppietta di Buba Baldeh. I carunchiesi il primo novembre recupereranno la partita col Perano, in caso di vittoria andrebbero al comando della classifica

Il San Buono vince e convince contro la Virtus Tufillo: 3 a 0. I giallorossi si impongono con le reti di D'Ottavio, Sambrotta e Marcianelli.

Torna alla vittoria pure il Casalanguida che si disfa di un'Odorisiana sempre più ultima per 3 a 1. Una doppietta di Valerio Di Croce e una rete di Giuseppe Di Marco regalano i tre punti ai padroni di casa. Per gli ospiti è andato a segno Di Giacomo. La formazione di Monteodorisio è l'unica ancora a 0 punti.

LA 7ª GIORNATA

Casalanguida - Odorisiana 3-1

Di Santo Dionisio - Virtus Rocca San Giovanni 1-1

Perano - Atletico Roccascalegna 1-1

San Buono - Virtus Tufillo 3-0

Sansalvese - Fossacesia 90 1-2

Sporting Altino - Dinamo Roccaspinalveti 1-1 (ore 11)

Tornareccio - Carunchio 0-2

Virtus Castel Frentano - Draghi San Luca 1-1

LA CLASSIFICA

Fossacesia '90 15

Perano 14*

Virtus Castel Frentano 14

Dinamo Roccaspinalveti 14

Tornareccio 12

Di Santo Dionisio 12

Carunchio 12*

Sansalvese 11

Sporting Altino 10

Virtus Rocca San Giovanni 9

San Buono 9

Casalanguida 8

Atletico Roccascalegna 8

Virtus Tufillo 3

Draghi San Luca 1

Odorisiana 0

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Tornareccio

Carunchio - Virtus Castel Frentano

Dinamo Roccaspinalveti - Casalanguida

Draghi San Luca - San Buono

Fossacesia - Perano

Odorisiana - Di Santo Dionisio

Virtus Tufillo - Sporting Altino

Virtus Rocca San Giovanni - Sansalvese