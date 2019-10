Al 32° Trofeo Bancarella premi agli ambulanti e borse di studio agli studenti meritevoli

Con un occhio alle condizioni meteo si svolge oggi a Vasto la 32ª edizione del Trofeo Bancarella, manifestazione fieristica organizzata da Apam Fiva Confcommercio, guidata da Ottaviano Semerano, e intitolata alla memoria di Francesco Smargiassi, per tanti anni punto di riferimento per il commercio. Si dal mattino via Giulio Cesare e le strade limitrofe hanno accolto le decine di ambulanti provenienti in prevalenza dal centro-sud Italia. A mezzogiorno, come da tradizione, gli organizzatori e gli amministratori locali, alla presenza dei familiari di Francesco Smargiassi hanno tenuto un incontro, al centro della fiera, in cui è stato consegnato il 32° Trofeo Bancarella. Ad essere premiato è stata l'attività di street food di Fabrizio Quaranta, che ha raccolto il testimone dal papà Mario. "Abbiamo fatto questa scelta - ha spiegato Semerano - per testimoniare l'importanza del passaggio generazionale nel commercio e valorizzare l'impegno di chi porta avanti una tradizione di famiglia".

Sono state poi consegnate le borse di studio a quattro studenti meritevoli che hanno conseguito la maturità lo scorso anno, tre del Palizzi ed uno del Mattei. A rappresentare i due istituti vastesi erano presenti i dirigenti scolastici Nicoletta Del Re e Gaetano Fuiano. Ad Alessia Mancini ha ricevuto la borsa di studio intitolata a Francesco Smargiassi, Clarissa Colella quella dedicata a Palmerindo Roselli e a Nicole D'Ugo quella dedicata a Francesco Semerano. Ad Anthony Palmieri, del Mattei, la borsa di studio intitolata a Giuseppe D'Angelo, fondatore della Fiera delle bancarelle di Vasto.

Semerano ha poi consegnato un riconoscimento al luogotenente della guardia di finanza Francesco Buongiorno, da poco in congedo, "per la sua costante collaborazione a questa manifestazione". L'organizzatore del Trofeo Bancarella ha poi espresso la sua "gratitudine all'amministrazione comunale di Vasto e alle forze dell'ordine che ci sostengono in questo appuntamento".