"Libriamoci" nelle scuole di Casalanguida, Carpineto Sinello, Guilmi e Liscia

Nella settimana dal 22 al 27 ottobre, anche nelle scuole dell’Infanzia e Primaria di Casalanguida, Carpineto Sinello, Guilmi e Liscia, si sono svolte molte attività per promuovere il gusto e la passione per la lettura. Nelle pluriclassi, gli alunni più grandi si sono cimentati come animatori della lettura di fiabe per i bambini più piccoli, dando vita ad un laboratorio di insegnamento –apprendimento peer too peer.

Anche le insegnanti in pensione sono tornate sui banchi di scuola per contribuire a questa importante iniziativa, leggendo storie agli alunni e coinvolgendosi nelle attività di rielaborazione artistica e creativa dei testi letti.

A Guilmi, in occasione della recente pubblicazione del libro Noi la pasta la mangiamo la sera a... Guilmi, che raccoglie i temi dei ragazzi degli anni ’60-’70, sono stati invitati alcuni “scrittori” di quei testi. Essi, oltre a dar lettura dei loro temi, hanno risposto alle domande dei bambini, rivivendo l’atmosfera di quegli anni.

In tutte le attività svolte, gli alunni hanno ricevuto un grande incoraggiamento alla lettura, come mezzo per capire se stessi, esprimersi, aprirsi al mondo, senza mai rinunciare alla propria identità.