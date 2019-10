L’arena fatiscente chiusa da tre anni. Forte: "Lavoriamo per reperire i fondi"

L'Arena comunale alle Grazie di Vasto è inagibile da tre anni. Non ha più i requisiti minimi richiesti dalla legge perché locali interni ed emiciclo possano ospitare gli spettacoli.

Per decenni, è stata la sede di centinaia di manifestazioni dei generi più disparati. Per la terza estate di fila, i cancelli sono rimasti chiusi.

"E' fatiscente", conferma l'assessore al Patrimonio, Luigi Marcello. "Siamo a conoscenza della situazione, tant'è che nel 2016, si è svolta solo la Festa del Ritorno tramite una deroga firmata dal sindaco Menna. Camerini e bagni sono inagibili, tant'è che ormai è chiusa da due anni".

"I gradoni - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte - sono troppo alti, non sono in regola con le norme vigenti. Ci stiamo già lavorando per reperire i fondi necessari, una cifra non indifferente, e per inserirla in bilancio. Dobbiamo anche tenere conto che quella zona, contigua alle Terme Romane, è sotto controllo della Sovrintendenza, che deve dare il via libera ad ogni intervento".

Non è esclusa l'ipotesi che, nella ristrutturazione, possa essere realizzata anche una copertura per rendere fruibile la struttura dodici mesi all'anno.