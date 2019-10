In Australia Iannone partirà dalla seconda fila: è 4° in griglia di partenza

Andrea Iannone partirà dalla 4ª posizione nel Gran Premo d'Australia. A Phillip Island il pilota vastese della Suzuki è stato molto positivo sin dai primi turni di prove e, anche nella decisiva Q2, si è ben comportato.

Sul tracciato australiano spazzato dal vento e con qualche goccia di pioggia che scende in pista, Iannone nel suo primo tentativo chiude in 1'29.712, finendo provvisoriamente 4° alle spalle di Marquez, che arriva in Australia con i gradi di campione del Mondo, Vinales e Zarco.

Le condizioni in peggioramento non permettono ai piloti di migliorare i loro tempi nell'ultimo tentativo prima della bandiera a scacchi e così restano le posizioni già ottenute. Marquez partirà in pole position, per Iannone ci sarà il primo posto nella seconda fila da cui dovrà scattare bene per poter fare una grande gara.

La griglia di partenza: Marquez, Vinales, Zarco, Iannone, Rins, Miller, Rossi, Petrucci, Dovizioso, Syahrin, P.Espargaro, Bautista, Abraham, Nakagami, Morbidelli, Smith, Simeon, Pedrosa, A.Espargaro, Luthi, Torres, Redding, Jones.

Domani, alle 6 (ora italiana), la gara.