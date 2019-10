Gli alunni della "Salvo D’Acquisto" a lezione di judo dal maestro Di Nella

E' stata un primo approccio molto positivo, quello dei ragazzi della scuola media secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Salvo D'Aquisto di San Salvo col judo. Nei giorni scorsi, il maestro Alessandro Di Nella ha fatto conoscere agli alunni i segreti di uno sport antico e affascinante.

"L'obiettivo principale - racconta Di Nella - era far capire cosa studia l'arte marziale del judo che, come ho spiegato ai ragazzi, è una disciplina sportiva che studia prevalentemente l'utilizzo della forza dell'avversario.



Il progetto serviva a far conoscere ai ragazzi sansalvesi il judo, che storicamente, con il maestro Mario Berchicci, ha avuto dei grandissimi risultati a livello nazionale.



I ragazzi hanno risposto molto bene, mettendo in primo piano il divertimento, riscoprendo il contatto nella lotta corpo a corpo, che è uno dei migliori metodi per creare sinergia tra di loro. Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione della preside Annarosa Costantini, del professor De Filippis e della palestra Athena del professor Stefano Silla.



Una delle più grandi conquiste del judo è stata la menzione del Cio, comitato olimpico internazionale, e dell'Unesco, come sport migliore per la crescita psico-fisico-motoria di un giovane dai quattro ai diciotto anni.



I progetti futuri sono tanti: ci saranno incontri con altre scuole di judo abruzzesi, stage e, cosa più importante, farò affrontare ai miei ragazzi la loro prima gara".